Piatti in ritiro con le azzurre. L’obiettivo è il biglietto per Vilnius

Giusto il tempo di finire la scuola e per Caterina Piatti è arrivata subito la chiamata azzurra. La lunga scandianese è stata infatti convocata nel gruppo allargato delle sedici atlete della Nazionale Under 20 da cui usciranno le dodici che voleranno in Lituania per disputare l’Europeo di categoria a Vilnius e Klaipeda dal 6 al 14 luglio. Caterina, nonostante due anni sotto il limite d’età (è una classe 2006), era stata inserita fra le riserve a casa ma è stata richiamata a causa del forfait per infortunio della pivot romana Fantini. Ora si è conclusa la prima parte del raduno, svoltosi a Montecatini dall’11 al 17 giugno mentre da domani, fino al 3 luglio, la truppa azzurra si sposterà a Folgaria per ultimare la preparazione con sedute di allenamenti e quattro test match amichevoli, dopo la quale, coach Piazza deciderà le dodici che disputeranno la rassegna continentale.

Per la pivot reggiana si tratta di una fidelizzazione sempre crescente alla maglia azzurra: infatti, per la lunga scandianese sarà la terza estate consecutiva con i colori azzurri addosso, dopo aver disputato gli Europei Under 16 e Under 18, rispettivamente nel 2022 e nel 2023. Senza dimenticare l’imminente raduno della Nazionale Under 18, in vista del campionato continentale in Portogallo ad agosto, per cui la convocazione di Caterina appare alquanto scontata.

c.c.