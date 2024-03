"Piatti messi male in lavastoviglie". E lei lo manda all’ospedale

Lui le contesta la disposizione dei piatti nella lavastoviglie, lei lo manda al pronto soccorso a calci e graffi. La relazione, evidentemente già incrinata da tempo, è terminata con la vittima - un 40enne di Cavriago - che uscito dall’ospedale con 15 giorni di prognosi, si è recato dai carabinieri per denunciare l’ormai ex compagna, una 38enne del paese; ora il caso è in mano alla Procura, che indaga per il reato di lesioni personali. La lite risale alla sera di giovedì 21 marzo. La vittima e la compagna dopo cena hanno iniziato a discutere sulla sistemazione dei piatti dentro la lavastoviglie: l’uomo, spiegano i militari, "ha contestato alla convivente di aver disposto le stoviglie in maniera disordinata, invitandola a posizionarli meglio". Da qui è iniziata un accesa discussione poi culminata con l’aggressione fisica: la donna ha prima strappato la maglia al compagno, per poi graffiarlo sul braccio e sullo stomaco e lo ha preso a calci. Alcuni cittadini, sentendo le urla, hanno telefonato al 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri del paese. Giunti sul posto, i militari hanno riportato la calma. Poi il 40enne si è recato al pronto soccorso di Reggio per farsi medicare. Il giorno seguente, la vittima si è recata in caserma per formalizzare la querela. I carabinieri, ricostruito l’accaduto anche in quanto intervenuti direttamente, hanno denunciato la 38enne alla Procura.

f. c.