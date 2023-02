Piazza della Libertà diventa un cantiere per almeno due mesi

I lavori di riqualificazione del centro di Vezzano, annunciati dall’amministrazione comunale nei primi giorni di febbraio, da domani si spostano anche in piazza della Libertà. Continua dunque il cantiere per la riqualificazione del centro del paese. Domani inizieranno quindi i lavori pure in piazza della Libertà e proseguono inoltre gli interventi per il rifacimento di parco della Vittoria e per la concretizzazione della nuova illuminazione del pedonale in via Roma Sud. Al via la prossima settimana gli scavi che vedranno coinvolti cinque posti auto nell’area del parcheggio in piazza della Libertà (il rendering nella foto). Non sarà interessata l’area destinata al transito delle auto per cui la viabilità non subirà delle modifiche. "Questo intervento – dicono dal Comune – è preliminare all’implementazione dell’impiantistica elettrica della piazza con installazione di una torretta a scomparsa per la fornitura di energia". I lavori dovrebbero concludersi entro la fine di aprile.

m. b.