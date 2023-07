Piazza di spaccio sotto casa Compravendita di droga nel parcheggio di via Pasteur

Un’auto ferma nel parcheggio, mentre chi sta al volante ha la testa china su un pezzo di carta stagnola annerita al centro, e tra le labbra tiene quello che sembra essere un piccolo tubicino. Una scena identica si ripete in un altro veicolo e con una persona diversa, stavolta lato passeggero. Si sente il cancello d’ingresso dei due palazzi antistanti che si apre e si chiude, qualcuno che passa. I due nell’auto si guardano intorno, immobili per qualche istante, poi tornano all’opera.

E ancora, un uomo che rimane fuori dalla macchina, le braccia appoggiate sul tettuccio: parla con chi sta al posto di guida, finché non sale a bordo e di nuovo ricompare la stagnola, poi l’auto se ne va. Sono alcune immagini immortalate nel parcheggio davanti ai civici 101 e 102 di via Pasteur, condomini di edilizia residenziale pubblica Acer, zona San Maurizio - vicino, tra le altre cose, al SerDP (Servizio dipendenze patologiche) dell’Usl, che ha sede in via Amendola.

Un’autentica piazza di spaccio a pochi metri dalla via Emilia, che lascia come traccia sull’asfalto qualche rimasuglio di stagnola bruciata.

"Il tutto va avanti ormai da più di un anno, nel parcheggio pubblico davanti ai due condomini – dice un residente esasperato che preferisce rimanere anonimo –. In quei palazzi abitano anche famiglie, ci sono nipoti che vanno a trovare i nonni".

"Chi arriva nel parcheggio, che sia per consumare droga o per gli scambi, è esterno ai condomini. Chi abita lì non c’entra nulla con tutto questo", precisa subito. Difficile in effetti che un tale via vai di auto passi inosservato, a confermarlo è un’inquilina che vive in uno dei palazzi: "Vedo spesso delle auto che arrivano, stanno un po’ e se ne vanno. Soprattutto la sera – dice –. Una volta mi sono anche fermata a chiedere a uno di quegli uomini cosa ci facesse lì. ’Sto aspettando che scenda un mio amico’ ha risposto, ma si capiva benissimo che era una bugia".

In effetti i due condomini sono l’unico punto di arrivo in quella piccola laterale della via Emilia, non ci sarebbero altre ragioni per fermarsi lì. Anche per questo, forse, il continuo sostare di quelle macchine ha attirato l’attenzione. "Ora iniziano anche ad entrare dietro ai palazzi, da via Basetti (tra la ferrovia e il secondo ingresso Snam, ndr) – continua il cittadino che ha segnalato il problema alla nostra redazione –. Questo permette loro di passare inosservati". "È capitato di vedere anche macchine con bambini all’interno", precisa.

La medesima situazione, in effetti, era stata resa nota alle forze dell’ordine già nel 2021, come riferisce l’amministratore condominiale, Lorenzo Ferretti: "Negli ultimi giorni i condomini mi hanno segnalato, di nuovo, la questione – riferisce –. Perciò, di nuovo, abbiamo presentato un esposto alla Questura".

Il primo fu inviato il 18 maggio 2021, il secondo è partito mercoledì 12 luglio 2023. "I miei fratelli hanno telefonato il 14 maggio per segnalare il via vai di persone nel parcheggio. Come saprà qui ci sono famiglie, anche con bambini e nipoti. Da diverso tempo queste persone consumano droghe, ci sono foto e video di utilizzo di eroina. È stato fatto presente alla Questura che non è la prima volta, bensì va avanti da diverso tempo": è la segnalazione fatta da alcuni abitanti del palazzo all’amministratore, riportata da quest’ultimo nel primo esposto del 2021. Sperando, a questo punto, che non si renda necessario presentarne un terzo.

Giulia Beneventi