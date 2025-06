Piazza Fontanesi diventerà il Marabù

Sarà un evento dedicato agli anni Novanta e a tutte e tutti gli appassionati di quel periodo storico, così caratterizzante dal punto di vista musicale e nel costume.

Per la prima volta a Reggio arriva ‘Dag dal Gas’, in programma sabato 5 luglio nella cornice unica di piazza Fontanesi e vie attigue.

Ieri la presentazione al Bistrot Canossa, tra i promotori dell’iniziativa, insieme all’organizzatore eventi Andrea Gasparini e a Lauro Bonacini del Marabù.

La città si prepara a vivere un tuffo nel passato con ‘Tutto a 90 – Dag dal Gas’, rievocando una magica atmosfera, ma non chiamatelo ricordo: "Sarà una celebrazione, preferiamo questa parola – dice Gasparini - Piazza Fontanesi, via San Carlo, via del Guazzatoio e piazza XXIV Maggio chiameranno a raccolta le persone che attraversano il centro con tante attività".

Ricco il programma: "Dalle 18 mercatini tematici, mascotte iconiche degli anni ’90, area giochi e attività per tutti, dai bambini ai nonni. Dalle 22, spettacolo musicale con i ritmi e le hit degli anni ’90 firmate Marabù, per una serata all’insegna del divertimento".

Nel contesto della serata si terrà anche la presentazone dell’ultimo libro di Pier Francesco Grasselli, ‘Il nuovo manuale del playboy’, oltre a una selezione di vinili targata Marabù e una cena animata, per chi ha prenotato i tavoli.

"Noi di Comitato Fontanesi siamo orgogliosi di esserci. I locali che gravitano sulla piazza e strade limitrofe sono molto carichi", commenta Corrado Montipò di Bistrot Canossa.

Presente anche Stefania Bondavalli, assessora a Economia urbana con deleghe a commercio e centro storico, che osserva: "Sarà un format su misura per il nostro centro, e di questo ringrazio il comitato per la sua voglia di fare. Dalla proposta dell’iniziativa alla sua messa a terra è passato pochissimo tempo".

"Approfitto per dire – aggiunge l’amministratrice – che la porta è aperta a chiunque voglia contribuire alla vitalità del centro".

‘Tutto a 90 – Dag dal Gas’ si svolgerà in collaborazione con il Comune di Reggio e il Comitato piazza Fontanesi, e il supporto del main sponsor Fratelli Bonacini.