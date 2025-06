Piazza Fontanesi, l’attacco di FI: "Il degrado in centro c’è da anni. Soggetti violenti da allontanare"

"Identificazione e allontanamento di tutti i soggetti coinvolti negli episodi di violenza privi di regolare permesso di soggiorno, incremento dei servizi di polizia locale con pattugliamento serale e notturno nelle aree maggiormente a rischio e istituzione di un tavolo permanente con commercianti e residenti per monitorare la situazione sicurezza": è quanto chiesto dal coordinamento cittadino di Forza Italia, nelle persone di Luca Vezzani e Mariarosaria Tedesco, in seguito a quanto avvenuto venerdì sera in piazza Fontanesi. A mezzanotte in punto, un gruppo di ragazzi di origine straniera ha acceso in mezzo alla piazza i fuochi d’artificio, facendo anche scoppiare dei petardi sotto i tavoli. Le scintille hanno sfiorato pericolosamente le chiome degli alberi e i clienti in distesa. Gli stessi ragazzi si sono poi scontrati con un altro gruppo di italiani, a placare gli animi sono stati in un primo momento i titolari dei locali della piazza e poi le forze dell’ordine (carabinieri, polizia locale e di Stato).

"Per anni Forza Italia ha denunciato il degrado crescente del centro storico e i problemi legati all’immigrazione incontrollata. Per anni questa amministrazione di sinistra ci ha risposto che si trattava di “percezione” e non di realtà. Oggi il sindaco è costretto ad ammettere che la città è fuori controllo". Dopo un incontro con i commercianti subito dopo il fatto, il primo cittadino Massari ha comunicato la convocazione del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, così come la volontà di aumentare il presidio di forze dell’ordine. "Dove erano questi controlli quando i commercianti e i residenti segnalavano i primi problemi? – chiedono Vezzani e Tedesco –. La sinistra ha governato questa città per anni negando l’evidenza, e l’attuale amministrazione continua sulla stessa strada. Oggi tutti raccolgono i frutti di questa miopia: piazze che diventano teatro di risse, cittadini che hanno paura, commercianti esasperati. L’ordine pubblico è competenza statale, ma la sicurezza urbana, il decoro, la vivibilità sono responsabilità dirette dell’amministrazione comunale"