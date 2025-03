Piazza Garibaldi al centro della querelle politica

Piazza Garibaldi, in centro a Bagnolo, da sempre è al centro della contesa politica. I lavori di riqualificazione (a lungo bloccati dai problemi finanziari della cooperativa incaricata del cantiere), il contestato progetto della giunta di centrosinistra con raccolta di firme e animate assemblee, la riapertura dell’area con un sistema di traffico ai lati e spazio pedonale al centro che aveva fatto storcere il naso a molti cittadini, l’avvento della giunta di Gianluca Paoli con il passaggio dei veicoli al centro dell’area e non più sui lati...

Ora però c’è un "vuoto di intervento", con necessità di manutenzione che però risulta carente. Dal municipio il sindaco Pietro Cortenova conferma che la piazza non sarà pedonalizzata e che si sta lavorando per trovare una soluzione tecnica definitiva almeno per un bel po’ di anni. E allo stesso tempo attacca l’ex giunta Paoli, accusandola di aver lasciato un "disastro", che ora richiederebbe centinaia di migliaia di euro per essere riparato, sostenendo che non sarebbero mai stati presi provvedimenti contro il deterioramento della strada. Oltretutto "senza lasciare fondi per la manutenzione".

Dichiarazioni a cui risponde l’ex sindaco. Gianluca Paoli ricorda il fallimento dell’investimento da due milioni e mezzo di euro della giunta di centrosinistra che lo aveva preceduto, quando le allora opposizioni chiedevano di non pavimentare in pietra il tratto centrale, "ma con i progettisti a sostenere che sarebbe stato carrabile". Il tutto con la contestata apertura del traffico ai lati nonostante una petizione contraria firmata da 2.500 persone. Ma ora serve una manutenzione per evitare pericoli ai cittadini. E una soluzione va trovata al più presto. a.le.