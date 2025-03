Piazza Garibaldi, il Pd:: "Problema sottostimato dall’ex amministrazione"

C’è anche il Pd di Bagnolo a intervenire sulla manutenzione di piazza Garibaldi. "Già nel 2020, quando il problema della pavimentazione era stato sollevato, l’allora assessore alle opere pubbliche aveva minimizzato i rischi, sostenendo che il passaggio delle auto non avrebbe causato danni significativi. Un errore inammissibile per l’ex giunta che ancora oggi, smentita dai fatti, vanta la sua presunta superiore competenza. Paradossale che l’ex sindaco Gianluca Paoli, che allora ignorò il problema, oggi proponga di asfaltare la piazza. Se questa era la soluzione, perché non è stata adottata già nel 2020? Si è forse sottovalutata l’analisi tecnica? Oppure sapevano già che il degrado sarebbe stato la scusa perfetta per arrivare alla soluzione più sbrigativa?".

Sulla vicenda Paoli risponde: "Hanno la responsabilità di governare un paese ma nessun coraggio nel prendere le decisioni. Di questo passo, fra quattro anni parleranno ancora di soluzioni ponderate senza aver concluso niente". E ancora: "Da ridere anche la ricostruzione del Pd, il cui segretario frequentava la scuole medie quando iniziò il cantiere della piazza…".