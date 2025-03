"Piazza Garibaldi, la situazione resta disastrosa". Paoli attacca: "Dopo l’incuria c’è la chiusura"

E’ la piazza del centro di Bagnolo a tenere banco in questi giorni tra le polemiche della politica locale. I consiglieri della lista Bagnolo Viva, guidata da Gianluca Paoli, tornano ad occuparsi della manutenzione di piazza Garibaldi. "La sistemeremo quando sapremo cosa farne. Così ci è stato risposto in consiglio comunale – dicono i consiglieri di opposizione – quando abbiamo chiesto delle pessime condizioni della parte centrale della piazza. Sono sotto gli occhi di tutti i numerosi rappezzi e le continue rotture della pavimentazione centrale, che oggi pregiudicano la sua percorrenza in sicurezza da parte di automobilisti e pedoni".

In municipio sembrano attendere un "progetto definitivo" prima di mettere mano all’area. "Appurato che l’attuale situazione non è gradita alla maggioranza di governo locale, sembrano esserci tre possibilità: mantenerla aperta ma con la definitiva asfaltatura dell’asse centrale (come 15 anni fa), viene ripavimentata con gli stessi materiali e il traffico riportato, tutto o parzialmente, ai lati. Oppure viene chiusa e pedonalizzata. Negli ultimi mesi la piazza è rimasta senza manutenzione, pregiudicando la sicurezza di automobilisti e pedoni. Ma se si continua a non intervenire, col passare del tempo si esaspererà la percezione della gente, magari andando verso la chiusura".

a. le.