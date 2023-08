Piazza gremita per Miss Italia

Grande successo di pubblico in piazza Peretti per la tappa di Miss Italia che ha visto protagoniste venerdì sera 18 candidate provenienti da tutta la regione, coordinate da Yesi Phillips. A mezzanotte la premiazione delle vincitrici: Miss Castelnovo Monti è la 19enne parmigiana Ludovica Andreoni, seguita da Alessia Morini, 18enne di Maranello eletta miss Rocchetta Bellezza, sul terzo gradino del podio Linda Grassi di Reggio eletta miss Framesi. Elette anche Nicole Cavalletti (quarta), Alessia Ripa (quinta) e Alice Busnelli (sesta), tutte di Castelnovo Monti.

Il titolo per chi si era già distinta in precedenti selezioni è stato assegnato a Emma Brandt, 18 anni, da Montecopiolo (Rimini), miss Parmigiano Reggiano eccellenza italiana, che vola alle prefinali nazionali. Seconda Marika Fiorentini di Bologna, terze ex equo Rachele Landi (Castelbolognese) e Greta Manghi (Reggio).