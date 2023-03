Piazza IV Novembre, apre il cantiere

Lunedì inizierà la ristrutturazione di piazza IV Novembre, che durerà 6 mesi (costo 517mila euro, finanziati dal Pnrr). Il primo step sarà relativo a scavi in piazza Repubblica per realizzare le reti di allaccio a luce, acqua e fogne dell’edicola. I lavori, realizzati in modo da non chiudere la piazza, dureranno una settimana. Le opere vere e proprie cominceranno il 27 marzo. Dal primo aprile i soli banchi di piazza IV Novembre saranno temporaneamente ricollocati intorno all’anello del grattacielo.