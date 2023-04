Piazza IV novembre da ieri è un cantiere

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di Piazza IV Novembre. Dopo tanti mesi di studio, confronto con cittadini e commercianti, dopo il lungo iter burocratico per arrivare ai finanziamenti del Pnrr (517mila euro), ha aperto il cantiere, cbhe avrà una durata di circa sei mesi (il primo stralcio circa 3).

"L’esecuzione delle opere avverrà mantenendo la funzionalità delle attività presenti sulla piazza e una dotazione parziale di parcheggi, anche provvisori, in ognuna delle fasi", assicura l’amministrazione. "Sarà garantito l’accesso pedonale a tutte le attività e ai residenti, nonché l’accesso ai passi carrai che saranno interrotti per il tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni con previa e tempestiva comunicazione ai singoli residenti". I soli banchi di piazza IV Novembre saranno temporaneamente ricollocati intorno all’anello del grattacielo. L’attuale edicola sarà definitivamente spostata in Piazza della Repubblica il giorno 2 maggio 2023. "I lavori – dice il sindaco Perucchetti – non sono un’opera a sé, ma arrivano a concludere un percorso iniziato anni fa con la riqualificazione di piazza della Repubblica e la creazione di Piazza 18 marzo, pedonalizzata, e con via Roma. Un percorso che sin da allora è stato condiviso con attività e cittadinanza e che mira a far diventare la piazza un altro cuore pulsante della nostra comunità".