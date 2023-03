Piazza Matilde, domani divieto di parcheggio

A causa della presenza del cantiere per i lavori di sistemazione e riqualificazione, domani dalle ore 6 alle 15 piazza Matilde di Canossa sarà chiusa con divieto di parcheggio per garantire sempre la sicurezza delle persone e il regolare svolgimento del mercato. Il Comune sta infatti eseguendo i lavori di messa in sicurezza del Rio della Chiesa, che attraversa la piazza.

Il cantiere richiede l’occupazione di parte dello slargo, in particolare i parcheggi nell’area sul lato destro dell’ingresso principale. A causa del protrarsi dei lavori sono stati anche ricollocati i banchi del mercato. Il Comune perciò consiglia di utilizzare i parcheggi posti lungo il viale della Stazione e nella zona di Bosco dell’Impero. L’ordinanza prevede per chi "sgarra" la rimozione forzata dell’auto.

f.c.