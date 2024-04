"Piazza Mazzini desolata. Riapritela alle automobili"

Ormai da qualche anno la centralissima piazza Mazzini di Guastalla è pedonalizzata, senza possibilità per le auto di transitare o di parcheggiare, neppure a tempo limitato con disco orario. Una situazione da subito contestata da tanti operatori commerciali del centro storico, avendo tolto la possibilità di rendere ancora più accessibile il cuore della cittadina attraverso un sistema di sosta breve comodo per l’accesso a via Gonzaga e strade limitrofe. Di contro, a parte qualche evento durante l’anno e gli spettacoli estivi, piazza Mazzini resta per lunghi periodi uno spazio "vuoto", senza alcun tipo di animazione che possa in qualche modo aumentare l’attrazione di cittadini verso il centro storico.

Per questo i consiglieri comunali Francesco Benaglia e Gianluca Soliani, del gruppo Avanti, hanno presentato un’interrogazione per chiedere cosa si intende fare per rivitalizzare piazza Mazzini, magari con un utilizzo parziale degli spazi per la sosta breve. "Crediamo che sia un errore – dicono da Avanti – escludere completamente e permanentemente le autovetture da piazza Mazzini, visto che a tale provvedimento non corrisponde una concreta fruizione della piazza da parte di un significativo numero di pedoni o cittadini in generale. Visti gli attuali livelli di fruizione della piazza, pare opportuno che si disponga una parziale e regolamentata riapertura alla circolazione dei veicoli per la sosta. Questo renderebbe più agevole l’accesso dei cittadini agli uffici comunali e alle attività economiche, con beneficio degli utenti e dei commercianti".

Antonio Lecci