"Piazza nuova già rovinata: che spreco"

Il gruppo di minoranza Casina Futura e il Circolo Pd di Casina richiamano l’attenzione del Comune sullo stato di degrado della nuova piazza nei pressi della biblioteca. "Rimaniamo profondamente sconcertati, al pari di molti altri residenti di Casina, nell’osservare ormai da tempo il progressivo deterioramento della costosissima pavimentazione in pregiata pietra di Luserna della nuova piazza – scrivono in una nota congiunta –. Un investimento ingente che, purtroppo, mostra già evidenti segni di cedimento". L’intervento "avrebbe dovuto rappresentare un volano per il rilancio del cuore pulsante di Casina – aggiungono –. Riteniamo che una più approfondita analisi costi-benefici dei materiali impiegati avrebbe condotto a una strategia differente. Ora chiediamo alla giunta quali misure concrete intenda adottare per risolvere questa delicata situazione, prima che l’intera superficie del parcheggio diventi impraticabile e provochi ulteriori disagi". Analoghe considerazioni destano le caratteristiche della scala di collegamento tra l’area della biblioteca e la nuova piazza: "Un’infrastruttura che sembra attestarsi pericolosamente ai limiti degli standard di sicurezza".

s.b.