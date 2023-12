"Piazza pedonalizzata? Prima confrontiamoci"

I commercianti di Scandiano chiedono un confronto sul tema dei parcheggi nell’area di piazza Spallanzani dopo la proposta di pedonalizzazione della piazza, recentemente riqualificata e temporaneamente adibita a zona pedonale. Sono tante le attività coinvolte e non manca certamente il dibattito tra i commercianti per i futuri provvedimenti dell’amministrazione. "Penso che nessuno possa dire che la piazza sia meglio con le auto che senza – dice Fausto Cocchi, amministratore del gruppo Facebook ‘...Scandian le un gran Scandian...’ e socio dell’associazione ‘Commercianti di Scandiano’ –. Bisogna anche pensare alla gente che lavora e visto che è in atto la desertificazione dei centri, come a Reggio, dovremmo dare un motivo alla gente per venire in centro. È necessario cercare una soluzione condivisa. Il dibattito sulla piazza è stato creato dalla gente comune, cavalcato da gruppi politici in cerca di visibilità e non dall’amministrazione che a suo tempo aveva esposto il progetto della piazza con i parcheggi". Cocchi, titolare di un negozio d’abbigliamento, lancia dunque una proposta al Comune: "Si potrebbe iniziare con la chiusura al traffico dal sabato sera alle 20 fino al lunedì mattina, riportando anche il mercato in centro e liberando così circa 300 posti auto in piazza Prampolini. Poi, una volta entrati nell’ordine di idee del centro fruibile dai pedoni, chiuderlo tutte le sere dalle 20 alla mattina dopo invitando le attività di somministrazione, come i bar, a creare delle distese per i clienti".

Cocchi chiede inoltre ai commercianti di tenere illuminate le vetrine dei negozi "per attirare altre attività ad aprire in piazza; poi volta che si vedranno i risultati si potrà chiudere al traffico. Farlo ora vorrebbe dire che, una volta passato tutto il bello del Natale e della piazza nuova, ci troveremo in un deserto con chiusura di attività e altro senza pensare all’abbandono in favore di teppisti e altri problemi". Per Fausto Cocchi, in merito alle future disposizioni, è una "decisione che deve prendere il sindaco e di conseguenza anche l’assessore al commercio". Proprio in questi giorni il Movimento 5 Stelle di Scandiano ha iniziato una raccolta firme sulla proposta di pedonalizzazione di piazza Spallanzani per "sensibilizzare l’amministrazione comunale e sollecitarla nel perseguimento di questo obiettivo".

Matteo Barca