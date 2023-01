Piazza Popol Giost? Sarà ripensata da giunta e cittadini

"Quale sarà il nuovo volto di piazza del Popol Giost? Come è possibile migliorare la qualità urbana di via Roma?". Sono queste alcune delle domande che saranno affrontate giovedì alle 18 alla Gabella di via Roma (Biosteria) in un incontro pubblico dedicato alla riqualificazione della piazza e dello storico asse cittadino. Gli assessori Lanfranco de Franco (partecipazione e quartieri), Carlotta Bonvicini (politiche per la sostenibilità) e Mariafrancesca Sidoli (centro storico) dialogheranno con i cittadini per avviare un laboratorio di cittadinanza dedicato alla valorizzazione e rigenerazione della zona.