"Piazza pronta prima di Natale"

Ultime settimane per i lavori di riqualificazione di piazza Spallanzani. Si tratta di un’operazione importante, iniziata lo scorso maggio, per il centro scandianese. "I lavori – spiega Claudio Pedroni, assessore comunale alla città sostenibile – dovrebbero terminare a metà dicembre. E’ stata eseguita metà della nuova pavimentazione. Per il momento non sono emersi particolari disagi durante il cantiere". Nei giorni scorsi il sindaco Matteo Nasciuti, assieme ai suoi assessori, è tornato in piazza Spallanzani per un sopralluogo. "Una parte della pavimentazione è già stata sigillata utilizzando una miscela di pietrisco e resina – sottolinea il primo cittadino –. Questo metodo, più flessibile e durevole rispetto alla tradizionale fuga di cemento, garantirà che la piazza rimanga bella e accogliente per molto tempo".

Sono anche iniziati i lavori in via Portello dove verranno posati filetti di granito in continuità con il marciapiede in modo da ricucire la piazza e l’area che la circonda. "Siamo felici – dice Nasciuti – di poter condividere questi progressi con i cittadini: assicuriamo che continueremo a seguire da vicino il cantiere. Non vediamo l’ora che la piazza sia nuovamente a disposizione di tutti e pronta a stupirci con la sua bellezza".

Non sono mancate le opere di rifacimento dei sottoservizi e la creazione del solido supporto in cemento armato per la nuova pavimentazione. La pavimentazione risulterà a filo con i tre lati porticati e si eviteranno così gradini. Le fughe fra le lastre, nella parte carrabile e zona che circonda il monumento a Lazzaro Spallanzani, saranno realizzate con pietrisco fine dello stesso materiale della pavimentazione, legato con un sigillante.

Risulteranno in grado di attutire in modo flessibile i movimenti dovuti alle variazioni di temperatura e carichi degli autoveicoli. La rimozione del lastricato esistente, il rifacimento delle reti fognarie e impianti elettrici sono terminati nei mesi scorsi. Gli attuali fari alogeni saranno sostituiti, nel portico e sulle facciate, con elementi a Led.

"E’ anche stata prevista – annunciano dal Comune – la predisposizione di illuminazione della piazza a terra con pali. Sono stati predisposti cinque pozzetti interrati con prese elettriche, molto utili per l’organizzazione di eventi nella cornice della piazza. Sul nuovo lastricato non verrà utilizzata segnaletica orizzontale, ma borchie metalliche rimovibili che permetteranno di gestire i parcheggi in maniera flessibile per riservare di volta in volta alcune aree all’uso pedonale".

