Piazza ripulita all’anniversario del centenario

A Cavola il 4 novembre 1923 venne inaugurato il monumento ai caduti della guerra 1915-1918. In seguito nello stesso luogo si sono aggiunte le lapidi dei caduti della seconda guerra mondiale e dei partigiani morti durante la guerra di Liberazione. Per la festa di oggi del gruppo alpini di Cavola, alpini e volontari della protezione civile hanno lavorato sodo per ripulire e mettere in ordine la piazza dei monumenti ai caduti che saranno ricordati in occasione del centenario di inaugurazione del monumento ai caduti della prima guuerra mondiale.

Dopo la messa, alle 17.30 nella chiesa di Cavola, seguirà la deposizione della corona; poi ’inaugurazione’ di Piazza Italia e infine cena presso la sede Alpini. La manifestazione è accompagnata dalla banda di Cavola con il clarinettista Roberto Lugli.

s.b.