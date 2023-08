Piazza Roma: inaugurazione in settembre, dal 24 agosto nuova viabilità

Con i lavori ormai conclusi, ci si prepara a inaugurare la rinnovata piazza Roma di Campagnola, con il taglio del nastro previsto per mercoledì 6 settembre. "Un progetto che non ha solamente riqualificato superficialmente la piazza, ma l’ha resa pronta anche dal punto di vista strutturale ad ospitare iniziative a carattere culturale, sociale e commerciale offrendo il massimo delle possibilità ad organizzatori e fruitori, oltre ad intervenire su tutti i sottoservizi, sul nuovo impianto fognario e di scolo delle acque piovane", conferma il sindaco Alessandro Santachiara.

Intanto, dal 24 agosto cambia la viabilità. La piazza avrà tre entrate e tre uscite, con accesso dalle vie Prampolini, Vettigano e Baccarini e uscita dalle vie Alai, Minzoni e Vettigano: l’unica variazione rispetto alla situazione prima del cantiere è legata a via Prampolini, a senso unico in ingresso sulla piazza.

"Ringrazio in particolare esercenti e residenti di piazza Roma: ci sono stati imprevisti – dice il sindaco – che abbiamo superato insieme, ma la nuova piazza rappresenta un importante traguardo per tutti. Per gli operatori, per i residenti, ma anche per tutti i cittadini di Campagnola che da ora in poi godranno di uno spazio di grande qualità e capacità di attrazione per momenti culturali e ludici. Mancano ancora piccoli dettagli che ci separano dall’inaugurazione, ma ormai piazza Roma è pronta".