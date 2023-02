Piazza Roma pronta a riaprire al traffico automobilistico Potenziata l’illuminazione pubblica e la videosorveglianza

CAMPAGNOLA

Piazza Roma a Campagnola sta per riaprire al traffico automobilistico, coi lavori sull’area ormai in fase di completamento. Nei prossimi giorni ritorna la viabilità in via don Minzoni, accanto al municipio, liberando una ampia area di piazza Roma e riducendo in modo evidente i disagi per attività e residenti che un cantiere, per quanto strutturato a stralci, comporta durante la sua attività. Nell’ambito di un progetto di sicurezza, è stata inoltre potenziata la pubblica illuminazione e la videosorveglianza su due attraversamenti pedonali, in particolare tra via Don Minzoni e via Antonio Gramsci, sostituendo pure il blocco delle telecamere all’incrocio tra via Castellaro e via Prampolini.

E si punta a eseguire i collaudi tecnici per consentire, in anticipo sui tempi previsti, l’allestimento delle distese all’aperto dei commercianti con l’arrivo della stagione calda.