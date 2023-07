Piazza Roma sotto una nuova luce

Nuova luce in piazza Roma a Campagnola. Nei giorni scorsi è stato completato il nuovo sistema di pubblica illuminazione, più ecologico rispetto al passato e molto più duttile, con la possibilità di cambiare la luminosità e i colori in base agli eventi che sono in programma. Intanto, da domani via Baccarini viene chiusa al traffico per realizzare la segnaletica definitiva. Nei prossimi giorni la piazza sarà riaperta a doppio senso di marcia e, fino al termine dei lavori in via Alai, la viabilità sarà gestita con una rotatoria, con uscita su via Vettigano o via don Minzoni, accanto al municipio.

Mancano la posa dell’ultimo tratto di fognatura con il completamento della pavimentazione. "Siamo davvero alle battute finali di un progetto che ci ha impegnati moltissimo", dice il sindaco Alessandro Santachiara.