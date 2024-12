"Piazza Roversi sempre malmessa"

"Così si presenta la mattina di domenica 22 dicembre la centralissima piazza Roversi, altrimenti detta piazza del Cristo".

È un testo breve e lapidario quello riportato in una segnalazione arrivata ieri al nostro giornale. A scrivere è un cittadino che, di passaggio in piazza, ha fotografato alcuni danni causati - evidentemente - dal passaggio dei mezzi. In una foto si vede una parte del marciapiede crollata, in un’altra un piloncino divelto a quanto pare nel corso di un incidente, essendoci ancora i rilievi a terra. Danni a cui non è stato posto rimedio e che, più che altro, vengono segnalati a più riprese da cittadini amareggiati nel vedere continuamente parti rovinate e cadenti della "centralissima" piazza Roversi.