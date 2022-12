Piazza San Prospero, aggiudicati i lavori

di Daniele Petrone

Stavolta ci siamo davvero. Sono stati aggiudicati i lavori per la riqualificazione di piazza San Prospero. A vincere l’appalto la ditta reggiana Quadra Costruzioni (con sede legale in via Enrico Fermi, in città) per un importo di oltre mezzo milione di euro – 568.660 euro più Iva per la precisione – spuntandola, grazie a un ribasso percentuale del 2,01% sulla base d’asta (580.112 euro, di cui 10.371 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) spuntandola sulla bergamasca Foresti e Aceti srl. Ora ci saranno circa quaranta giorni di tempi tecnici per gli adempimenti burocratici; dal momento della firma del contratto, il bando prevede una tempistica di 110 giorni per concludere i lavori. L’obiettivo è avviare il cantiere entro fine gennaio – se il clima sarà clemente e lo consentirà – e finire per l’inizio dell’estate. "Siamo finalmente in dirittura d’arrivo rispetto a un’opera di riqualificazione di uno dei luoghi del cuore di Reggio, tra i più importanti e attesi da tempo", esulta l’assessore ai lavori pubblici Nicola Tria.

Come già detto più volte in passato, dopo anni di stand-by per trovare la quadra (con la Soprintendenza che aveva bocciato il primo progetto, soprattutto riguardo alla scelta dei materiale, su tutti la tanto discussa pietra di Luserna) si opterà per un restyling conservativo e fedele alla storia. E quindi porfido rosso a cubetti, sostanzialmente uguale a quello presente, per quanto riguarda la pavimentazione danneggiata da tempo. Tra le novità soprattutto la scomparsa del plateatico rialzato centrale, con la piazza dei leoni che avrà dunque un unico livello.

I lavori coincideranno con l’apertura della bella stagione e sarà necessario un lavoro di preparazione e informazione che il Comune intende affrontare con le attività commerciali che si affacciano sull’agorà. "Incontreremo i commercianti non appena diventeranno esecutivi i lavori – spiega l’assessore Mariafrancesca Sidoli – per rendere note, assieme al direttore di cantiere, tempistiche e modalità. Cercheremo di causare meno disagi possibili e di procedere a ‘spezzoni’ come fatto per i precedenti lavori. Insieme ai commercianti affronteremo il tema delle distese, cartina alla mano. Contestualmente faremo una commissione consiliare d’aggiornamento per relazionare maggioranza e opposizioni su quanto verrà fatto".

Infine sarà affrontato anche il delicato tema dei mercati. "Valuteremo con gli ambulanti se restare nell’attuale temporanea collocazione tra piazza della Vittoria e piazza Martiri del 7 Luglio o se tornare alla destinazione originaria di piazza San Prospero. I prossimi quattro mesi saranno prodromici a tutti questi aspetti", spiega la Sidoli.