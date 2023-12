"Piazza Spallanzani, che bella". I commercianti la promuovono

"Siamo molto contenti. E’ stata realizzata una riqualificazione importante: sono stati mesi difficili per la presenza del cantiere, ma necessari". Ad affermarlo è Federica Iotti, presidente dell’associazione ‘Commercianti’ di Scandiano, dopo l’inaugurazione di sabato della ‘nuova’ piazza Spallanzani a Scandiano (foto sotto). "Ora abbiamo una piazza bellissima – sottolinea Iotti –. In questi mesi, a causa del cantiere, non sono mancati i disagi per i commercianti e cittadini. Il Comune ha però rispettato i tempi annunciati. Il sindaco e la giunta hanno sempre aggiornato sull’andamento dei lavori. I titolari dei locali sono soddisfatti perché sarà possibile predisporre le distese. Torneranno da gennaio anche tutti i parcheggi in quanto l’area adesso, per motivi tecnici, è pedonale". Federica Iotti ha inoltre rimarcato il "coraggio dei commercianti durante il periodo di rifacimento della piazza: mesi di cantiere, incertezze e paure hanno messo a prova la loro resilienza. Tuttavia non si sono mai arresi. Hanno dimostrato che la vita della nostra città è strettamente legata alle attività di vicinato e alle decisioni di chi le amministra". Per Iotti i commercianti locali "sono custodi della nostra identità. La bellezza dell’autenticità è ciò che ci unisce: insieme custodiremo Scandiano".

Anche Confersercenti ‘promuove’ l’intervento dell’amministrazione comunale eseguita in piazza. "Grande successo sabato a Scandiano per l’inaugurazione e per l’iniziativa serale – osserva Giovanni Campani, presidente di Confersercenti dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia dei Comuni dell’Unione Tresinaro Secchia –. Sicuramente i commercianti, grazie ai lavori in piazza Spallanzani, avranno dei profitti. Ci auguriamo che torni ad uso parcheggio come prima. Ora non è possibile ancora perché l’area non è transitabile dalle auto. La piazza è certamente molto bella e ovviamente siamo soddisfatti per le opere compiute".

Matteo Barca