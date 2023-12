Piazza Spallanzani riqualificata: "Giornata storica"

Quasi tutto pronto a Scandiano per l’attesa inaugurazione di piazza Spallanzani al termine di un’operazione di riqualificazione durata sei mesi. La cerimonia si terrà sabato con iniziative dalla mattina alla tarda serata. La banda Città di Scandiano aprirà la giornata dalle 10.40, mentre il taglio del nastro, da parte delle autorità, è previsto per le 11. Seguiranno gli interventi dei progettisti e di Stefano Cappucci, il giovane ingegnere scandianese, ormai di stanza negli Stati Uniti, che ha collaborato alla realizzazione della sonda Nasa Ingenuity.

"Una giornata – sottolinea il sindaco Matteo Nasciuti – in qualche modo storica per noi che abbiamo voluto festeggiare con un’inaugurazione formale e istituzionale, ma anche con un gesto simbolico come quello dell’interramento della capsula del tempo che lega questo momento al futuro di Scandiano. Riabbracciamo la nostra piazza più centrale e vogliamo sia una festa per tutta la cittadinanza". Don Andrea Cristalli impartirà la benedizione alla rinnovata piazza e la scuola di musica di Arceto Musar chiuderà gli eventi della mattinata.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, accensione del grande albero di Natale, il concerto natalizio della Boiardo Band e l’inizio della grande festa con dj set a cura di Vino e Vinili. Il costo dei lavori è superiore a un milione di euro, a carico del Comune di Scandiano. La vecchia pavimentazione, da tempo dissestata, è stata rimossa e i blocchi di porfido sono stati trasferiti in un magazzino per potere essere riutilizzati: sono stati sostituiti da una griglia geometrica di granito bianco e da filetti di porfido multicolore posati in diagonale.

Matteo Barca