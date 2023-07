Piazza Vittoria Live", Musica, Cinema e Borse di Studio a Reggio Emilia"

Torna "Piazza Vittoria Live", la kermesse che ha come protagonisti band e solisti reggiani. Si comincia alle 17. Al Parco di Villa Levi, dalle 16 alle 24, Pic Nic elettronico. Alle 19, ai Chiostri di San Domenico concerto e consegna delle borse di studio intitolate ad Augusto Del Rio agli Allievi del Conservatorio Peri-Merulo Federica Giani (violino), Morgana Rudan (arpa), Francesco Spina (chitarra). Estate Popolare alle 20.30 porta al Circolo Stranieri il Circus Cabaret. Il Centro Sociale Orologio alle 21 ospita lo show ’In du’ and Friends Cabaret’, mentre (alle 21) al Centro Sociale Gattaglio evento musicale Too seriously committed people. L’Arena Stalloni, alle 21,30, propone il film ’Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti. Ingresso: 3.50 euro