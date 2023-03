Piazzale con 170 tonnellate di rifiuti

Il responsabile di una impresa con sede a Correggio è stato denunciato per la detenzione di materiale di demolizione senza averne l’autorizzazione, oltre alla segnalazione alla magistratura per un dipendente della stessa società, ritenuto responsabile della gestione dei rifiuti in azienda e della realizzazione di lavori di realizzazione di un piazzale con relativa stradina di accesso, usando illecitamente dei rifiuti edili nei pressi di un vecchio casolare, già in territorio di Reggio, al confine con Correggio.

Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione dei lavori su un piazzale di circa mille metri quadrati di superficie, con la polizia locale di Reggio che ha interessato della questione i carabinieri del nucleo forestale. Il sopralluogo ha confermato i sospetti, avviando il sequestro dell’area in attesa di effettuare la tracciabilità del materiale ed il suo corretto recupero. Sarebbero circa 170 le tonnellate di rifiuti da demolizioni usati come sottofondo per il piazzale e per la stradina. Il materiale fornito per la pavimentazione del piazzale è risultato privo di documentazione in grado di attestare l’esatta provenienza dei rifiuti, a quel punto considerati come "rifiuto speciale pericoloso". Inoltre, la società è risultata priva della prevista autorizzazione per il trattamento di rifiuti. Nonostante ciò, nella sede della ditta erano presenti due cumuli di inerti, anche questi ritenuti rifiuti da costruzione e demolizione, che sono stati sequestrati dai carabinieri forestali.

Antonio Lecci