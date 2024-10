Piazzale della stazione intitolato a don Manzotti. Sabato 19 ottobre cerimonia e pranzo comunitario Diverse comunità reggiane celebrano l'intitolazione del piazzale della stazione di Brescello a padre Antonino "Tonino" Manzotti, missionario saveriano noto per la sua dedizione alla pace e all'altruismo. La cerimonia coinvolge le città legate alla vita del missionario, culminando in un pranzo comunitario in suo onore.