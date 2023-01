Piazzale Marconi, oggi summit in prefettura

Alla vigilia della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica – che oggi affronterà la questione taxisti, che chiedono a gran voce di avere di notte un presidio fisso di polizia in piazzale Marconi – il questore Giuseppe Ferrari, ha parlato di quella che è la visione di via Dante sulla questione della sicurezza nella zona della stazione storica e di piazzale Marconi in particolare.

"Per quanto riguarda l’attività in stazione – ha spiegato, richiesto di un parere – vi ricordate che proprio in occasione dell’incontro avuto a fine anno per stilare il bilancio dell’attività della polizia di Stato e contestualmente tracciare quelle sarebbero state le priorità per il 2023, avevo sottolineato come un elemento prioritario proprio quello legato al potenziamento dei servizi per quanto riguarda tutta la zona stazione".

Nell’occasione, il questore Ferrari evidenziò la ‘dicotomia’ che si sta vivendo nelle aree attorno alla stazione storica: piazzale Europa e le ex Reggiane di fatto bonificate e, all’opposto, la zona antistante la stazione ancora problematiche.

"Nella zona della stazione ferroviaria già dal 2022 abbiamo potenziato l’attività di controllo del territorio – ha continuato il dottor Ferrari -. Siamo presenti in stazione, più che in altre parti della città. Si tratta, quindi, di proseguire in un’attività che è già iniziata nel 2022. Certamente questi servizi proseguiranno, e avranno un ulteriore potenziamento".

Per altro, all’interno delle associazioni che rappresentano i tassisti vi è stato un certo sconcerto per il fatto che il protagonista dell’ultimo episodio di violenza (ruppe il parabrezza di un taxi a pugni), fu portato via per poi ritornare in stazione poche dopo.

Il questore è cauto: "Il caso specifico non lo conosco, anche perché sull’evento non siamo intervenuti noi come Polizia. Quello che vi posso dire è che domani (oggi per chi legge, ndr) vi sarà il Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica, in prefettura, in cui la questione della sicurezza dei tassisti e della zona di piazzale Marconi in generale, è al centro delle determinazioni che verranno prese".

Nicola Bonafini