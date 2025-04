Piazzale Marconi, spunta uno studio: "Pedonalizzazione e nuova mobilità"

Trasformare piazzale Marconi da spazio anonimo e caotico in luogo ordinato e (nel tempo) pedonale. È l’obiettivo dello ‘studio di fattibilità per la riqualificazione delle funzioni di mobilità della stazione storica’ di Reggio, realizzato dall’Ufficio progetti dell’Amministrazione a firma dell’architetto Francesca Vezzani. Il documento è il “coniglio” che esce fuori dal cilindro del festival di architettura ‘Rigenera’, in corso in città in questi giorni, e in particolare nell’incontro ‘Piano B’ ieri al capannone 17 delle ex Reggiane.

Tra gli elementi proposti, l’allargamento del sottopasso ciclopedonale che porta nell’ex area industriale e l’aumento dei percorsi pedonali su via Eritrea, collocando i parcheggi solo su un lato e riducendo le corsie da tre a due. Il tutto con un intervento di "urbanistica tattica", approccio che prevede una pianificazione caratterizzata da bassi costi, rapidità d’esecuzione e coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale.

Tra le principali criticità evidenziate per l’area antistante la stazione ci sono "l’incertezza dei percorsi pedonali, lo stoccaggio delle bici alquanto disordinato, arredi poco estetici o degradati e la mancanza di verde". Altro aspetto considerato è l’equilibrio delle esigenze diverse delle 45mila persone che vi transitano al giorno, in gran parte provenienti o diretti al terminal dei bus di piazzale Europa.

Lo studio viene proposto come traccia per elaborare soluzioni innovative nel quartiere più “caldo” di Reggio. Sono così stati selezionati altri due progetti. “Granelli di comunità” prevede la graduale chiusura al traffico di viale IV Novembre, consentendo il passaggio di bus, taxi e l’accesso al parcheggio interrato, ma spostando le auto sulla direttrice via Turri-via Eritrea. Infine la proposta “Intervalli” punta ad agire sull’arredo urbano e in collaborazione coi commercianti, delle “oasi” di riposo per i viaggiatori.

"Si tratta di idee, nulla è definito – puntualizza Andrea Rinaldi, presidente Ordine provinciale architetti – Volevamo fare qualcosa che ricadesse concretamente su una zona critica della città. Consegneremo i progetti al Comune per ragionarci e confrontarci".