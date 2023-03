Reggio Emilia, piazzale realizzato con rifiuti edili, sequestro e denuncia

L'area sequestrata dai carabinieri forestali

Reggio Emilia, 24 marzo 2023 - Un piazzale di oltre mille metri quadrati, in area privata, annesso a un casolare, alla periferia nord di Reggio, al confine con Correggio, risulta pavimentato con inerti da demolizione. La segnalazione è giunta alla polizia locale di Reggio, per poi essere inoltrata ai carabinieri del nucleo forestale, intervenuti il 10 marzo per confermare i sospetti, che hanno portato al sequestro dell’area in attesa di effettuare la tracciabilità del materiale ed il suo corretto recupero. Sarebbero circa 170 le tonnellate di rifiuti provenienti dall’industria delle demolizioni utilizzati come sottofondo per il piazzale e la relativa carraia di accesso.

Dopo avere individuato il fornitore degli inerti, una società di Correggio operante nel settore, i militari hanno proseguito gli accertamenti investigativi al sito di provenienza del materiale, effettuando un controllo dell’azienda. Il materiale fornito è risultato privo di documentazione in grado di attestare la legittima provenienza dei rifiuti, a quel punto considerati come “rifiuto speciale pericoloso”. Inoltre, la società è risultata priva della prevista autorizzazione per il trattamento di rifiuti. Nonostante ciò, nella sede della ditta erano presenti due cumuli di inerti, anche questi qualificabili come rifiuti da costruzione e demolizione, pure quelli sequestrati dai carabinieri forestali. Il presunto responsabile è stato denunciato per illecito smaltimento sul suolo di rifiuti edili.