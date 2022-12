Piazze vuote a rischio criminalità Task-force della questura per il 31

Se nelle piazze di Reggio non ci sarà nulla di organizzato per l’ultimo dell’anno, risuona comunque un campanello d’allarme a livello di sicurezza. Gli eventi fungono anche da presidio e controllo, mentre gli spazi vuoti preoccupano proprio perché potrebbero essere facili prede di criminalità (come le baby gang che già imperversano in centro storico) e malintenzionati. Soprattutto le zone già a rischio come quelle davanti al teatro Valli, da piazza della Vittoria a piazza Martiri del 7 Luglio, già interessate dal cosiddetto "quadrilatero del degrado". Già in passato, proprio negli anni di ‘vuoto’ di iniziative, si erano verificati episodi pericolosi. Ecco perché quest’anno – a maggior ragione vista l’assenza di eventi preorganizzati – urge una task force di controlli straordinari e specifici, come quella già predisposta dalla Prefettura e coordinata dalla Questura; una decisione presa nell’ambito del comitato per l’ordine e per la sicurezza. Servizi interforze che sono già cominciati il 23 dicembre e che continueranno fino al 1° gennaio. Dunque la sera del 31 i luoghi sensibili saranno presidiati da polizia e carabinieri, proprio per scongiurare risse o qualsiasi tipo di violenza.

Ma c’è anche un altro tema. Quello del rischio di feste abusive e non autorizzate, in vari luoghi della città. Un allarme generalizzato in tutta Italia, ma che a livello locale viene denunciato anche da Caterina Reverberi, presidente del Silb-Fipe provinciale (l’associazione delle imprese di intrattenimento e dei locali da ballo), la quale gestisce anche la storica discoteca Redas di Montecchio. "Il rischio di feste abusive c’è eccome – chiosa – Vengono pubblicizzate anche su facebook... Ognuno è giusto che faccia il proprio mestiere, io sono presidente del Silb. Non è nostro compito vigilare, ma chiediamo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. E non solo nei luoghi esterni. In casa propria ognuno fa quello che vuole, ma ci sono ville nelle quali si organizzano feste, con ingresso a pagamento, che non hanno nessun tipo di permesso. E si conoscono benissimo, basta fare un giro anche sui social network...". La Reverberi (foto) poi puntualizza: "Il problema è noto da tempo, ma stroncarle a Capodanno è tardi. Bisogna bloccarle prima, durante tutto l’anno, perché il 31 serate di questo tipo sono moltiplicate ed è anche difficile controllarle...".

Infine, punta il dito contro i circoli ricreativi: "Per regolamento di legge potrebbero organizzare una sola serata da ballo al mese, a meno che – come per esempio il Fuori Orario – non si abbia un locale da ballo adibito. Le regole devono rispettarle solo le discoteche? Se continuiamo così, noi moriamo del tutto. Già durante la pandemia siamo stati chiusi e con ristori ridicoli per fronteggiare le tasse. E poi si ballava ovunque, tranne che da noi...".

