Piazzetta Jessica Filianti a Pecorile. Sabato 19 ottobre l’inaugurazione

Sabato 19 ottobre, alle 10.30, a Pecorile sarà inaugurata la piazzetta dedicata a Jessica Filianti, la 17enne uccisa a coltellate a Reggio dall’ex fidanzato, Luca Ferrari, nel 1996. Ferrari fu condannato all’ergastolo in primo grado, poi il giudice ridusse la pena a 23 anni. Tra benefici carcerari e indulto ha scontato una pena effettiva di 12 anni, ottenendo poi la semilibertà, con rientro in cella solo per la notte, dal 2013.

Durante la cerimonia di sabato 19 sono previsti gli interventi del sindaco di Vezzano Stefano Vescovi, di Cinzia Rubertelli per ‘La storia e il ricordo di Jessica’, dell’assessore comunale al welfare Lorenza Cremaschi, Giuliana Reggio e Fabiano Filianti, mamma e fratello di Jessica. Intermezzi musicali a cura dell’associazione Fantasia in Re; al violino Denis Zannoni.