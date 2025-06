"Picchia e maltratta la madre": denunciato un uomo di 47 anni

Da alcuni mesi sarebbe stata sottoposta a vessazioni fisiche e psicologiche ad opera del figlio convivente, con scatti d’ira costanti, tanto da mandare fuori di casa in malo modo la donna, picchiata con pugni, perfino afferrata al collo e gettata a terra, fino a riportare traumi guaribili in quasi un mese. E in un’occasione le sarebbe stato tolto pure il telefonino per evitare che potesse chiamare aiuto.

Alla fine, dopo l’ennesima aggressione – in questo caso solo verbale ma con il rischio di degenerare – la madre ha deciso di rivolgersi alle autorità, raccontando la sua disavventura tra le pareti domestiche ai militari della caserma dei carabinieri di Correggio, facendo così avviare gli accertamenti.

Le indagini hanno portato alla denuncia di un uomo di 47 anni, accusato di maltrattamenti e lesioni personali. Inoltre, l’autorità giudiziaria ha deciso di accogliere anche la richiesta di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dell’uomo dalla casa di famiglia, fino a nuovo ordine della magistratura. Il 47enne può avvicinarsi solo in presenza di forze dell’ordine deputate al controllo della situazione. La madre, pensionata, ha cercato a lungo di sopportare il comportamento violento e aggressivo del figlio. Ma all’ennesima situazione a rischio si è rivolta ai carabinieri, facendo avviare indagini, con relativa denuncia e con l’aggiunta del provvedimento cautelare.