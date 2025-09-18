Picchia il figlio e gli rompe un dito: arrestato

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castelnovo Sotto, intervenuti con il supporto dei colleghi di Cadelbosco Sopra, lunedì sera, per una lite in famiglia segnalata in una abitazione.

È poi emerso che l’episodio si inseriva in un contesto di maltrattamenti continui, favoriti anche da abuso di alcolici, con denunce presentate in passato. Il 52enne è stato dichiarato in arresto per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Verso le 20 i militari sono giunti all’abitazione, trovando sul posto il 52enne e il figlio di 23 anni, entrambi con contusioni dovute alla violenta lite. Sono stati accompagnati presso il pronto soccorso: il figlio è stato poi dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Secondo quanto emerso, dopo diversi insulti al giovane, il padre avrebbe sfondato la porta della sua camera, afferrando il giovane al collo, per poi provocargli la frattura di un dito della mano. La vittima, nel divincolarsi, lo ha spinto, facendolo cadere a terra, con conseguente ferita alla testa. In quella circostanza l’uomo minacciava il figlio di gravi ritorsioni in caso di denuncia.

Le dichiarazioni rese nell’immediatezza dai familiari ai militari hanno permesso di accertare che l’episodio si inseriva in un contesto ben più ampio di maltrattamenti ripetuti.

Il procedimento relativo all’arresto di lunedì per le presunte condotte violente tenute verso il figlio è seguito dal pubblico ministero Maria Rita Pantani.

Tra i precedenti penali a carico dell’uomo, risulta un’altra vicenda di maltrattamenti in famiglia. Nel febbraio 2024 il 52enne era infatti comparso davanti al giudice Andrea Rat: aveva patteggiato 2 anni (in continuazione con una precedente condanna) con la sospensione condizionale della pena che era stata subordinata alla frequentazione di un corso di recupero per uomini maltrattanti: non risulta però che l’imputato vi avesse partecipato.

La situazione, visto lo stato di flagranza e la gravità dell’episodio, ha permesso ai carabinieri di Castelnovo Sotto, in accordo con la magistratura, di provvedere all’arresto del 52enne. Senza escludere un possibile allontanamento dalla casa di famiglia.

Antonio Lecci