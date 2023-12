Picchia la compagna con schiaffi e una scopa

Avrebbe picchiato la compagna in modo sistematico, anche usando una scopa, e dandole schiaffi. Le avrebbe anche sputato in faccia e rivolto insulti pesanti. Si sarebbe spinto a controllare costantemente il suo telefono e l’avrebbe minacciata di diffondere una sua foto intima inviandola ai parenti. L’uomo, un 42enne di origine marocchina, si trova a processo per fatti contestati dall’estate 2020 al 15 settembre 2022: l’accusa è di maltrattamenti aggravati dal fatto di essere stati commessi davanti al figlio minore. La donna aveva denunciato il marito il 3 aprile 2022, in occasione di una violenza fisica che aveva determinato l’intervento delle forze dell’ordine: l’uomo era stato allontanato d’urgenza dalla casa. Nel dibattimento in corso davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, la donna si è costituita parte civile attraverso l’avvocato Carmen Pisanello. Ieri mattina è stato ascoltato il poliziotto che andò a casa della donna quando lei sporse denuncia: ha raccontato che lei e la bambina sembravano spaventate, e che la signora appariva rossa in volto, ma che non andò al pronto soccorso. Per l’uomo il gip aveva disposto le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento. La famiglia è stata presa in carico anche dai servizi sociali. Poi la donna ha lasciato l’abitazione e lui vi è rientrato, rimanendo sottoposto al divieto di avvicinarla. La difesa è affidata all’avvocato Gisella Mesoraca (nella foto): "Il mio assistito nega tutti gli addebiti – dichiara – compreso il fatto che beveva, come sostenuto dalla donna". Ieri il tribunale ha chiesto di sentire anche la madre della parte offesa, perché ha assistito ad alcuni fatti.

