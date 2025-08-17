"Picchia la compagna". Divieto di avvicinamento per un uomo di 57 anni

Ha aggredito la compagna, rompendole il naso. Un 57enne è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali aggravate e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento nonché di comunicazione, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

La vicenda è avvenuta in città, dove la donna - 59 anni - aveva offerto ospitalità a casa sua all’uomo originario di Scandiano col quale aveva una relazione dal 2023. Una convivenza che, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, ha conosciuto diversi episodi di violenza domestica nel corso degli ultimi mesi; una rabbia, quella dell’uomo, che si era intensificata negli ultimi mesi.

In particolare, alla fine dello scorso luglio, l’uomo l’ha aggredita, causandole la frattura delle ossa nasali, con una prognosi di guarigione stimata in venti giorni. La donna a quel punto ha deciso che non avrebbe tollerato altri soprusi. Si è presentata nella caserma dei carabinieri di corso Cairoli e ha raccontato mesi di maltrattamenti culminati nellìultima, brutale aggressione. I militari hanno fatto scattare le indagini.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale ha disposto il provvedimento cautelare su richiesta della Procura reggiana che aveva evidenziato "gravi indizi di colpevolezza e il concreto pericolo di reiterazione del reato, aggravato dai precedenti penali e dalla personalità violenta dell’indagato". Come si diceva, il 57enne scandianese è stato oggetto della misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento alla vittima; gli è stato prescritto di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati e di mantenere una distanza di 1000 metri. All’uomo è stato vietato di comunicare con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo con la persona offesa. Infine, gli è stato prescritto il braccialetto elettronico.