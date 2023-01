Picchia la moglie e aggredisce i carabinieri, arrestato

La caserma di Castelnovo Monti

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 5 gennaio 2023 – In preda ai fumi dell’alcol avrebbe minacciato con un coltello la moglie, colpita poi con un pugno. E all’arrivo dei carabinieri del Radiomobile di Castelnovo Monti – chiamati da un vicino di casa allarmato dalle urla che arrivavano dalla adiacente abitazione – ha aggredito anche i militari. Per questo un quarantenne residente nella cittadina montana è stato arrestato per minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. All’arrivo dei carabinieri l’uomo si è barricato nella camera da letto, da dove ha continuato a offendere i militari. Poi, uscito dalla camera ha aggredito i carabinieri colpendoli al torace con testate, finite soprattutto contro il giubbotto antiproiettile. Uno dei militari è stato pure colpito da calci alle gambe. A quel punto è stato fermato, ammanettato e portato in caserma, fino a essere dichiarato in arresto. Lo stesso arresto è stato convalidato dal giudice nell’udienza in tribunale a Reggio. Visto il suo comportamento violento tra le pareti domestiche, è probabile che scatti il "codice rosso" per tutelare la moglie.