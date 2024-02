Picchia la moglie e assale i carabinieri

Prima aggredisce ed insulta la moglie, poi i carabinieri intervenuti per spegnere la lite in famiglia. Un comportamento tanto grave quanto stupido, che è valso ad un 30enne residente a Montecchio l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il comportamento aggressivo dell’esagitato ha visto due carabinieri finire in ospedale con prognosi di 5 e 3 giorni per le lesioni riportate: uno addirittura è stato colpito da una testata alla fronte.

Gli accertamenti sulla vicenda, in fase di indagini preliminari, proseguiranno con approfondimenti investigativi e della Procura diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci.

L’accesa lite in famiglia è scoppiata nella notte tra giovedì e ieri all’interno dell’abitazione della famiglia, un appartamento in un condominio.

La donna, spaventata, ha telefonato al 112 e ha fatto richiesta di aiuto e della presenza dei militari, in quanto affermava di aver paura nel rientrare per via della presenza del marito.

La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia che è salita nell’abitazione, mentre la donna attendeva nell’atrio del palazzo.

Dopo aver parlato con i militari, sembrava che il marito avesse deciso di andare via di casa, ma poi è rientrato e ha iniziato a colpire con violenza la porta d’ingresso, urlando insulti e frasi sconnesse sia nei confronti della donna che dei carabinieri. Riuscito poi ad entrare nell’appartamento, aveva una tale carica di rabbia irrazionale che si è scagliato violentemente contro di loro, ferendone uno con una testata alla fronte e colpendo l’altro con pugni. I militari con molta fatica e non pochi rischi sono riusciti a bloccare il marito, vincere la sua resistenza e ad ammanettarlo. La nottata per il 30enne è finita dietro alle sbarre in attesa di giudizio, mentre per i carabinieri c’è stato un passaggio al pronto soccorso per farsi medicare.

