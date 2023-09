Picchia moglie e figlio. Ventisettenne in manette

All’alba ha aggredito la moglie, con calci e pugni, pare per motivi di gelosia.

E quando la donna è tornata dal pronto soccorso, medicata per traumi guaribili in una settimana, l’uomo – un 27enne abitante nella Bassa e già noto alle forze dell’ordine – si è nuovamente scagliato contro la vittima, prendendosela anche col figlio in tenera età, che è stato poi medicato in ospedale e giudicato guaribile in quasi un mese.

È accaduto l’altra mattina. Verso le sei la prima aggressione violenta nell’abitazione. Poco dopo, quando la donna è tornata dall’ospedale e si è verificata la seconda aggressione, sono stati chiamati i carabinieri di Correggio, arrivati subito sul posto. Cogliendo in flagranza di reato il giovane indagato, lo stesso è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati dalla presenza di minore, oltre che per lesioni personali aggravate.

Al loro arrivo, i militari hanno trovato la vittima che, in strada e urlando, riferiva che il marito l’aveva picchiata. Con lei anche il bambino, in lacrime e la t-shirt strappata, con un livido sul volto, sul collo ed ecchimosi ai polsi. La donna, invece, presentava segni di violenza al braccio destro e al labbro.

Non distante da loro, apparso alquanto agitato, si trovava l’uomo.

I carabinieri della caserma di Correggio hanno accertato che la donna era rientrata appunto dall’ospedale per una precedente aggressione violenta, per poi esser nuovamente vittima della violenza del marito.

E stavolta ne era rimasto coinvolto direttamente anche il bambino che, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, sarebbe stato strattonato, spinto a terra, per poi essere colpito con calci e pugni. E non sarebbe la prima volta che si verificano simili episodi.

Uno di questi si era verificato il 29 luglio scorso, con la donna che era stata medicata in ospedale per trami guaribili in sette giorni.

Ora si sta indagando per capire se già altre volte si erano verificati episodi legati a maltrattamenti e violenza tra le pareti domestiche.

L’altra mattina, di fronte a quella situazione, non si è potuto fare altro che garantire le cure sanitarie al bambino e alla madre, per poi procedere con l’arresto del 27enne per maltrattamenti aggravati e lesioni personali.

Antonio Lecci