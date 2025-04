Picchia negoziante, 17enne denunciato

È stato identificato dai carabinieri e denunciato con l’accusa di rapina alla procura del tribunale dei minori di Bologna, il 17enne rapinatore che martedì scorso era stato sorpreso a rubare da Devis Incerti, titolare del negozio ‘Scalzature’ in Rione dei C.L.N. (zona via Martiri della Bettola). Il commerciante lo ha colto nel magazzino, ma nel tentativo di non farlo scappare e di calmarlo è stato aggredito e picchiato dal ragazzo che aveva brandito un bastone di ferro e delle pinze prese proprio dentro allo stesso locale, colpendolo al volto e al torace. Infine è fuggito.

L’uomo è stato costretto a ricorrere alle cure mediche al pronto soccorso per le ferite riportate in faccia. Poi ha sporto denuncia ai carabinieri del comando provinciale di Corso Cairoli che – acquisite le telecamere esterne di videosorveglianza che mostrano tutta l’aggressione – sono riusciti a identificare e individuare il minorenne che ora dovrà rispondere del reato di rapina.