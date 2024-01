Picchia tre ragazzini: denunciato 17enne

Denunciato dai carabinieri della stazione di Collagna un giovane diciassettenne con l’accusa di lesioni personali: il minorenne si era scagliato contro un coetaneo e i suoi due amici che erano intervenuti per difenderlo, senza alcun apparente motivo.

Il diciassettenne, all’improvviso, non solo ha colpito a calci e pugni un ragazzo della sua età senza plausibile motivazione, ma ha anche successivamente preso a botte i due amici della vittima, intervenuti in sua difesa e con l’intento di indurre il giovane violento alla calma e porre fine a questa sua immotivata furia violenta. Non c’è stato nulla da fare: i tre amici, tutti minorenni, sono andati a finire al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo Monti, mentre l’aggressore è stato denunciato alla Procura minorile di Bologna.

Il grave fatto si è verificatola sera del 2 gennaio scorso, alla stazione turistica di Cerreto Laghi, dove spesso si incontrano dei gruppi di giovani di diverse provenienze per divertirsi in luogo aperto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Collagna, l’intento dei tre giovani amici era quello di passare una divertente e tranquilla serata insieme. Ad un certo momento, però, sono stati avvicinati dal diciassettenne, che risiede nella provincia di Massa Carrara, con fare minaccioso. Quest’ultimo, improvvisamente e senza alcuna ragione, ha sferrato un pugno in faccia ad uno dei tre ragazzi scaraventandolo a terra e, nonostante la presenza degli altri suoi due amici, ha continuato a colpirlo violentemente con calci e pugni al torace e alla pancia.

Sorpresi, i due giovanissimi amici della vittima sono intervenuti e hanno cercato di calmare l’aggressore ma non c’era nulla da fare, il ragazzino sembrava fuori di sé e anche loro sono stati presi a botte. Alcune persone vicine si sono accorte di quello che stava accadendo e hanno quindi allertato i carabinieri, mentre il diciassettenne di Carrara si stava allontanando.

In breve tempo sono arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Collagna i quali, dopo aver ascoltato i testimoni che hanno assistito alla scena dell’ingiustificato pestaggio, hanno iniziato la ricerca del bullo, rintracciato e fermato fermato poco distante dal luogo del pestaggio. Il diciassettenne aveva ancora le macchie di sangue sulle mani e sugli abiti: quindi è stato condotto in caserma a Collagna dove ha ammesso di avere picchiato i tre ragazzi minorenni incontrati quella sera a Cerreto Laghi.

Pertanto il ragazzino è stato denunciato dai carabinieri di Collagna alla Procura dei minori del Tribunale di Bologna ed è stato affidato al padre.

Il ragazzino dovrà rispondere di lesioni personali in quanto i tre giovani picchiati sono andati a finire al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnovo Monti per le ferite riportate durante l’aggressione: sono stati dimessi dopo le cure con alcuni giorni di prognosi.

Settimo Baisi