Picchia un avversario in campo. Il giudice: "Sei giornate di squalifica". Nessun accenno alle offese razziste

di Gabriele Gallo

Sei giornate di squalifica. Questo il provvedimento emesso nel primo pomeriggio di ieri dal giudice sportivo regionale della Figc, Carlo Frongillo, nei confronti del giocatore della Rubierese Afzaz Ilyas, che nel match di Prima Categoria di calcio di domenica scorsa, durante la sfida tra la sua squadra e il Boca Barco, aveva sferrato un pugno al volto di un avversario, il 24enne Simone Costa, procurandogli, come gli esami sanitari eseguiti successivamente all’episodio hanno accertato, una tripla frattura scomposta più il distacco della mandibola.

Ilyas aveva giustificato il suo gesto violento affermando di avere subito offese razziali ("per tutta la partita mi ha chiamato scimmia e negro di m…") rappresentate anche all’arbitro dell’incontro, Simone Longobardi. Tuttavia nel referto da quest’ultimo prodotto a fine gara tutto questo non pare emergere, dal momento che Simone Costa non ha subito alcun tipo di sanzione disciplinare, mentre la maxi squalifica inferta al 25enne atleta, nato a Pavullo nel Frignano da genitori marocchini e residente a Rubiera, è stata motivata dall’aver "colpito con un violento pugno al volto un calciatore avversario, cagionando la fuoriuscita di sangue dal labbro e causando danni a due denti".

Il direttore sportivo della Rubierese, Aldo Martini preferisce non rilasciare commenti "prendiamo atto del provvedimento, sconterà la squalifica", rimandando la posizione della società alla nota pubblicata ieri nella quale si condannava il gesto del proprio tesserato ma, al contempo, si poneva all’attenzione anche il fatto che Ilyas avesse subito "ripetute e gravissime offese a sfondo razzista, comportamento esecrabile e inaccettabile".

Il presidente del Boca Barco, Enzo Guerri, afferma: "Non mi aspettavo di più di questo tipo di squalifica, perché l’arbitro ha giudicato in base a quello che ha visto e ai primi effetti del colpo subito. Se l’arbitro avesse sentito offese razziste non avrebbe mancato di segnalarlo sul referto. Dal punto di vista sportivo questo penso sia il responso definitivo, bisognerà vedere se la famiglia, o Simone Costa stesso, vorranno agire in sede penale. In quel caso saremo dalla parte del nostro ragazzo".

"Tuttavia – aggiunge il dirigente sportivo – in questa vicenda temo siano due i ragazzi che hanno, in modo diverso, la vita rovinata. Simone soprattutto, che si dovrà nutrire per almeno due mesi con la cannuccia e dovrà sottoporsi a una lunga riabilitazione".

Il 24enne è stato operato all’ospedale Maggiore di Parma per fratture multiple alla mandibola, la convalescenza si prospetta molto lunga.