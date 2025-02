Picchia un’infermiera. Denunciata una donna di quarantasei anni

Un’altra aggressione al personale sanitario nel Reggiano. Nei guai stavolta una donna di 46 anni che ha colpito al volto un’infermiera ed è stata denunciata dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, intervenuti sul posto, la donna avrebbe sferrato un pugno alla lavoratrice per cercare di allontanarsi dal pronto soccorso.

È successo due notti fa all’ospedale Santa Maria Nuova, dove una 46enne residente a Montecchio Emilia aveva fatto accesso in seguito ad un abuso di farmaci antidepressivi. All’improvviso è andata in escandescenza e ha colpito al volto una professionista sanitaria (che sarà dimessa poi con una prognosi di 28 giorni) nel tentativo di andarsene dalla struttura. Il personale medico ha allertato i carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno bloccato la responsabile dell’aggressione per poi condurla in caserma. Qui è scattata la denuncia alla Procura con l’accusa di lesioni personali.

Non sono purtroppo ormai rari i casi di aggressione al personale sanitario, sempre più sotto pressione anche da questo punto di vista. Solo pochi giorni fa, per citare un episodio simile, è stato condannato a 2 anni e 2 mesi con rito abbreviato il 29enne che, il 19 gennaio scorso, ha aggredito verbalmente e fisicamente il personale del Santa Maria Nuova e pure la guardia giurata. Lanciò un carrellino addosso a un infermiere e ne prese a pugni un altro. Mentre stava dando in escandescenze, poi, il giovane aveva anche distrutto delle attrezzature mediche.