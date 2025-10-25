Picchiano e rapinano 19enne sul bus. Quattro giovani finiscono in manette. Incastrati da un selfie col ‘bottino’

Quattro giovani – tra i 17 e i 18 anni – sono stati arrestati per aver picchiato e rapinato un 19enne su un autobus di linea in città. Mentre un altro, un 18enne senza fissa dimora, è tuttora ricercato. I fatti risalgono al giugno scorso quando i cinque hanno deriso la vittima a bordo del tram per poi inseguirlo alla fermata, accerchiarlo e colpirlo con calci, pugni e una bottigliata alla testa per portargli via telefonino e altri effetti personali, tra cui un cappellino di marca. Il giovane, dopo essere ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, aveva poi sporto denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini.

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, testimonianze e riconoscimenti fotografici, gli inquirenti sono riusciti a identificare i presunti autori. A incastrarli anche un video postato dai cinque sui social che li ritraeva orgogliosi mentre mostravano il telefonino rapinato al 19enne.

La procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip del tribunale reggiano, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre 18enni: due di questi sono stati portato in cella, mentre l’altro risulta irreperibile al momento.

Agli altri due minorenni è stata applicata la misura contenitiva della custodia cautelare in un istituto penale minorile, disposta dal competente tribunale dei minori di Bologna. Devono tutti rispondere delle accuse di rapina aggravata e lesioni personali. Provvedimenti che sono stati eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri di Reggio, unitamente ai colleghi dei comandi provinciali di Rimini e Benevento, territori nei quali due dei cinque indagati sono domiciliati.

red. cro.