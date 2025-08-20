Picchiano e rapinano un clochard. I carabinieri arrestano due uomini

Armati di coltello, hanno picchiato e rapinato un senzatetto in zona Ospizio. Ma sono stati arrestati dai carabinieri: uno dei due, con altri due complici – identificati e denunciati – avevano commesso un’altra rapina di una bicicletta ai danni di tre giovani. A finire in manette, un 20enne e un 27enne, entrambi egiziani. Stando a quanto ricostruito, nella notte di ieri, poco dopo l’1,30, si sono avvicinati ad un clochard nigeriano che dormiva in un sottoscala di via Emilia Ospizio. Lo hanno derubato del telefono cellulare e facendosi consegnare una banconota da 10 euro, poi lo hanno colpito con calci e pugni nonché col manico del coltello, lasciandolo a terra.

Alcuni cittadini hanno allertato il 112, segnalando la presenza di due persone che si aggiravano nel quartiere con un coltello in mano. Nel frattempo però il senza fissa dimora, nonostante fosse sanguinante, ha avuto la forza di seguire gli aggressori e fermarli poco lontano, proprio in corrispondenza del sopraggiungere delle gazzelle del Radiomobile del comando provinciale dei carabinieri e le volanti della questura. Le forze dell’ordine hanno quindi bloccato i malviventi che avevano cercato di disfarsi del telefonino e della banconota, sequestrandogli il coltello. Mentre la vittima è stata portata all’ospedale in ambulanza per le cure mediche.

Nel corso degli accertamenti, gli inquirenti hanno inoltre scoperto che poco prima, in via Camillo Pezzarossa, a pochi passi da viale Olimpia, il 27enne egiziano aveva accerchiato – insieme ad altri due complici – e minacciato con un coltello tre ragazzini, rubando loro una bicicletta elettrica del valore di 400 euro poi ritrovata qualche ora dopo con le ruote squarciate, probabilmente nel tentativo di disfarsene al fine di non essere ricondotti alla rapina.