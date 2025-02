Picchiata e maltrattata nella notte di Natale

Lei avrebbe subito schiaffi e botte nel giorno di Natale 2024 dal fidanzato, con il quale si trovava in una struttura ricettiva di Castelnovo Monti. Dopo una notte da incubo, la mattina di Santo Stefano è riuscita a recuperare il cellulare che l’uomo le aveva sottratto e scrivere qualche messaggio alla figlia, che aveva allertato i carabinieri. Lui, un 35enne residente in zona, era stato arrestato per lesioni personali aggravate dal legame con la donna: una vicenda che non sarebbe isolata e sulla quale stanno proseguendo gli accertamenti investigativi. La donna è stata ascoltata ieri per due ore davanti al giudice delle indagini preliminari Andrea Rat, nel corso di un incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Dario Chiari. La sua versione dei fatti è stata così raccolta in forma anticipata, nel contraddittorio delle parti, in vista di un eventuale processo. I carabinieri avevano trovato la donna dentro la stanza in disordine e con i segni di una violenta lite: lei aveva il volto tumefatto e il fidanzato dormiva sul letto.

È stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e in seguito medicata all’ospedale di Castelnovo, da dove è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Secondo le prime risultanze investigative, dopo una lite lui avrebbe iniziato a usare violenza nei confronti della fidanzata, colpendola con schiaffi, sbattendola contro il muro e tappandole la bocca. Le violenze, stando al primo racconto della vittima, sarebbero durate per gran parte della notte, fino a quando lui si è addormentato. A quel punto lei ne ha approfittato per recuperare il telefonino, che l’uomo le aveva sottratto poco prima per evitare, per scrivere alla figlia invitandola a dare l’allarme. La donna aveva poi riferito che in almeno altre quattro occasioni il fidanzato si sarebbe lasciato andare a comportamenti aggressivi.

al. cod.