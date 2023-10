Picchiata, insultata e umiliata dal compagno. Finisce l’incubo, il 43enne va in carcere

Inaudite violenze quelle subite da una 38enne da parte del compagno che, in maniera del tutto gratuita dall’ottobre dell’anno scorso, in diverse occasioni e in maniera reiterata, ha umiliato e offeso con soprusi e angherie la donna, minacciandola con calci e pugni e lanciandole persino, in una circostanza, un cucchiaio rovente cagionandole lesioni alla mano con cui si è difesa.

Dopo l’ultimo, gravissimo pestaggio, alla giovane donna è stata stilata una prognosi di 63 giorni.

L’uomo, un 43enne reggiano, è accusato di pluri-episodi di violenza nei confronti della compagna che, esasperata, in una circostanza si è addirittura rovesciata addosso una tanica di benzina per darsi fuoco e porre così fine alle violenze del compagno, per fortuna senza riuscire nell’intento suicida.

Le vessazioni fisiche e psicologiche avvenivano anche davanti al figlio minore.

I carabinieri in forza alla stazione di Ramiseto e al nucleo operativo di Castelnovo Monti, ai quali la donna nel corso di una sofferta deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato il violento per maltrattamento aggravato in famiglia, lesioni personali e sequestro di persona. La Procura ha chiesto e ottenuto dal gip l’applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere che nella mattinata di ieri è stata eseguita dai carabinieri del nucleo operativo di Castelnovo Monti e della stazione di Ramiseto. D

alle risultanze investigative è emerso come l’uomo dall’ottobre del 2022 maltrattasse la convivente; violenze divenute quotidiane da gennaio.

Una storia di umiliazione, offese, minacce e botte. Addirittura dal maggio scorso l’uomo ha chiuso in casa la compagna impedendole di uscire, non consentendole contatti con i suoi familiari, impedendole di usare il telefono e costringendola a rimuovere i profili social. Numerose le occasioni in cui l’ha picchiata cagionandole lesioni con schiaffi, calci e pugni. Un giorno, dopo averla presa a calci e schiaffi, ha persino cercato di strangolarla, poi l’ha trascinata in bagno, ha cercato di metterle la testa nella vasca piena d’acqua.

L’ultimo gravissimo episodio è avvenuto in agosto. La donna è stata picchiata in auto, costretta a scendere, a camminare a quattro zampe intorno alla machina. Una volta risalita, la donna ha chiesto dell’acqua: l’aguzzino l’ha trascinata nuovamente a terra per i capelli schiacciandole la faccia contro l’asfalto e salendole sopra. A casa, la vittima è stata picchiata con un tubo di alluminio fino a svenire. Riuscita poi a sfuggire all’aggressore, ha avvisato i carabinieri ed è stata portata in ospedale. Settimo Baisi