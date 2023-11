Picchiato a sangue per 15 euro. Era il genero a guidare la spedizione

Un piccolo debito, di appena 15 euro. La sua restituzione? Una questione d’onore e principio, più che economica. Una pretesa di rispetto tra parenti, che ha determinato una feroce spedizione punitiva poi sfociata in una maxi rissa in paese. A tre mesi dai fatti, i carabinieri di Gattatico hanno identificato senza ombra di dubbio tutti i partecipanti e accertato le loro responsabilità, denunciando alla Procura della Repubblica due donne e cinque uomini, uno dei quali fu pestato a sangue, finì al pronto soccorso e ne uscì con una prognosi di guarigione di 10 giorni.

I fatti risalgono all’estate scorsa, quando un uomo prestò 15 euro al genero 49enne di un amico. Soldi che poi non sarebbero stati restituiti, generando una situazione di tensione crescente, di rivendicazioni e rancori, di pretese senza risposta, che infine esplose il 23 luglio con il creditore spalleggiato da amici che si presentò a batter cassa dal 49enne. Forse complice il caldo che aveva fatto lievitare la rabbia per una questione altrimenti risibile, ne scaturì una rissa furibonda, con il debitore pestato a sangue.

Vengono fatti intervenire i carabinieri, il 112 manda i militari di Gattatico e una pattuglia del radiomobile di Guastalla. Accorrono e sul posto trovano il 49enne dolorante. Calci, pugni, le parti se le sono date di santa ragione, con lui che in evidente stato di inferiorità rispetto agli aggressori ha avuto la peggio. Prima di essere condotto in ambulanza al Santa Maria Nuova per essere medicato, l’uomo riferisce di essere stato assalito dal genero accompagnato da altre persone per un debito non onorato.

Iniziano le indagini dei carabinieri, che raccolgono testimonianze valide e concordi, anche sulla base di riconoscimenti fotografici. E oltre alla vittima (che si era difeso distribuendo a sua volta calci e pugni), finiscono indagati altri sei soggetti tutti residenti a Gattatico: il genero 32enne e l’amico creditore di 29 anni, altri due uomini di 41 e 46 anni, e pure due donne di 49 e 34 anni.

Scavando si è anche capito che davvero non c’era un movente grave dietro alla rissa, ma davvero tutto era iniziato da un prestito di 15 euro. A conclusione delle indagini, i carabinieri hanno denunciato il gruppo - compreso l’uomo finito al pronto soccorso - per il reato di rissa aggravata alla Procura.

I militari non hanno reso noto il contesto socio-culturale preciso in cui si è originata la disputa, ma certamente si tratta di un ambiente in cui da una parte viene dato molto peso alla parola data, e dall’altra non si riescono ad usare le parole per appianare i conflitti preferendo l’incisività oggettiva delle botte.